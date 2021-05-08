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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع الطقس الحار .. هاني الناظر يقدم نصائح للمواطنين

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطقس الحار.

وقدم الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  مجموعة نصائح للمواطنين يجب اتباعها مع الطقس الحار.

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هاني الناظر يقدم 7 نصائح للحد من زيادة أعداد الإصابة بـ كورونا

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هاني الناظر : المواطن له دور أساسي في الحد من تزايد إصابات كورونا.. فيديو

نصائح الناظر للمواطنين مع ارتفاع الحرارة :

1- التأكد إغلاق المراوح والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف عند الخروج من المنازل أو أماكن العمل تجنبًا لحدوث حرائق.

2- عدم ترك زجاجات الكحول أو المطهرات  داخل السيارات أثناء وقوفها في الشمس حتى لا تنفجر وتسبب كوارث.

3- أصحاب السيارات عليهم التأكد من مستوي المياه وملاحظة مؤشر حرارة السيارة باستمرار.

4- الحرص على الإكثار من شرب المياه بين الافطار والسحور.

5- الاستحمام صباحا ومساء ويفضل استعمال صابون الجلسرين.

6- تجنب الوقوف المباشر تحت أشعة الشمس ساعة الظهيرة ويمكن استخدام شمسية يد للوقاية أو طاقية أو كاب.

7- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

8- ارتداء الملابس الداخلية القطن تحت الملابس لامتصاص العرق.

9- عند حدوث أي التهابات جلدية بسبب الحرارة المرتفعة يمكن دهان الجلد بغسول الكلامينا.

 

الناظر هاني الناظر نصائح الناظر للمواطنين إرتفاع درجات الحرارة الطقس الحار

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