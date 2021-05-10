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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيش الشمسي والفايش.. أهالي واحات الوادي الجديد يستعدون لعيد الفطر.. صور وفيديو

جانب من العيش الشمسي
جانب من العيش الشمسي

تحرص ربات البيوت في الوادي الجديد، وخاصةً في العشر الأواخر من رمضان على صناعة العيش الشمسي ومخبوزات الفطائر والفايش ، حيث تحرص جميع العائلات والأسر الواحاتية على وجودهم كأساسيات على المائدة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

تقول الحاجة سميره  من اهالي البرابخ  التابعه لقرية بلاط  بالوادي الجديد، إن أهم ما يميز قرى الوادي عن غيرها وخاصة في الاحتفال بعيد الفطر، هو تجهيز العيش الشمسى، والفايش والفطائر والتي توزع  كرحمات على المقابر خلال أيام العيد.

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وأوضحت  أن  الطريقة التي يعد بها الخبز البلدي، حيث تقوم بخبز العيش مع الأهل، خاصة في تلك الأيام قبيل عيد الفطر لإعداد الولائم والعزومات خلال أيام العيد، مشيرة إلى أن أهم الأشياء التي يجب أن تحويها العزومة وجود العيش البلدي والفايش على المائدة طوال أيام العيد.

واكدت ان  العيش الشمسي من أساسيات المائدة طوال ايام عيد الفطر المبارك  في واحات الوادي الجديد،  حيث تحرص جميع العائلات والأسر الواحاتية على وجوده من أساسيات المائدة خلال ايام العيد  وذلك نظرًا لقيمته الغذائية .

وتابعت أن أهم ما يميز قرى الوادي عن غيرها هو العيش الشمسى ، والطريقة التي يعد بها الخبز البلدي , حيث تقوم بخبز العيش مع الأهل، خاصة في تلك الأيام قبيل  عيد الفطر المبارك  لإعداد الولائم والعزومات، مشيرة إلى أن أهم الأشياء التي يجب أن تحويها العزومة وجود العيش البلدي علي  المائدة 

وأضافت أن العيش الشمسى بعد تسويته يتم حفظه داخل الثلاجة في أكياس حتى لا يتعرض للهواء ويتلف، وبعد أن يتم استهلاكه نقوم بتجهيز الفرن البلدي لصناعة العيش الشمسي مرة أخرى , مشيرةً إلى أن تحضير العيش الشمسي بالرغم من كونه شاقا وصعبا، فإنه موروث عن الأجداد من سكان الواحات الأصليين، حيث إنه يتم وضع العجين قبل دخوله الفرن في الشمس لمدة لا تقل عن ساعة ثم يتم وضعه في الفرن حتى السواء ليخرج بعدها طازجا وجاهزا للأكل.

من جانبها أوضحت أم  منصورعلى أنها تحرص على إرسال الخبز البلدي للجيران وهى عادة يقوم بها أهالي الواحات فيما بينهم يتبادلون المخبوزات والعيش الشمسي، كما أن هناك بعض الأسر أصبحت تصنع العيش الشمسى وتبيعه للمحالات التجارية حيث يلقى إقبالا كبير.

وذكر  احمد سعيد متخصص في علم الاغذيه ، أن العيش الشمسي له فوائد كثيرة بخلاف أي مخبوزات اخرى حيث يساعد على بناء الجسم ويمده بالسعرات الحرارية وفيتامينات ومعادن، ويمنع فقر الدم وينقيه، وله دور فعال في وجود عنصر طبيعي نشط في حبوب القمح الكاملة، يملك القدرة على قتل خلايا السرطان من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والقاتلة للأورام السرطانية، وهو ما لا يتوافر وجوده في المنتجات المعالجة.

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الوادى الجديد عيد الفطر واحات الوادى الجديد أول أيام عيد الفطر المبارك المائدة العيش البلدي المخبوزات عزومات العشر الأواخر من رمضان

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