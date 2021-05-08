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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد 26 عاما.. مايكروسوفت تتخلى عن أيقونات ويندوز 95 التاريخية لهذه الأسباب

مايكروسوفت تخلت عن
مايكروسوفت تخلت عن أيقونات ويندوز 95 التاريخية لهذه الأسباب

تعمل شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، منذ فترة، على تحديث نظام التشغيل الخاص بها “ويندوز 10”، حيث أجرت عددا من التغييرات الهيكلية على أدائه، وكذلك تصميمه، ومنذ أيام تخلت الشركة عن أيقوناتها التاريخية لـ"ويندوز 95"؛ لإضفاء تجربة من التغيير البصري على تصميم وشكل الويندوز. 


وبحسب شبكة  “CNN”، فإن التخلى عن أيقونات ويندوز 95، والتى يرجع تاريخها إلى 26 عاما؛ يعتبر عملية إعادة تصميم، وجزء من إصلاح بصري رئيسي لنظام التشغيل ويندوز 10، والذي ستطرحه الشركة لجميع المستخدمين في شهر أكتوبر 2021. 

 

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ويمنح تحديث "أيقونات ويندوز 95"، جميع رموز نظام مايكروسوفت، مظهرا واحدا؛ ليتماشى مع باقي التحديثات النوعية، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء القديمة، مثل “رموز الأقراص المرنة” ولكن ستبدو وكأنها جزء من “ويندوز 10” وليس “ويندوز 95".

 

وسيشمل تحديث أيقونات ويندوز 95- والذي سيتم إطلاقه باسم Sun Valley- قائمة “ابدأ” جديدة، ومستكشف ملفات، ومركز إجراءات، وشريط مهام، بتصميم مختلف تماما، وسيحصل مستخدمو أجهزة اللاب توب، على لوحة مفاتيح افتراضية معاد تصميمها، مع وصول أفضل إلى الرموز التعبيرية.

 

وتستهدف معظم تعديلات ويندوز مستخدمى الكمبيوتر واللاب توب والذين زادت أعدادهم بشكل كبير مع العمل من المنزل وكذلك الدراسة  الـ"أونلاين" والتي زادت بشكل ملحوظ للغاية منذ تفشي فيروس كورونا، العام الماضي. 

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