عثمان المقدم يكتب: لقمة العيش



أصبحت أمر من

الحنظل

والسعى عليها

يتبدل

يوما تلقاها ميسرة

وشهورا تثقل ولا

تسهل

كبد هى الحياة مريرة

والعمر فيها وردة

تذبل

الناس على الرزق تسعى

وتشقى

يأملون راحة ومستقبل

أفضل

ثق بأنك مهزوم فيها

مادمت على رضا عبد

تعمل

وتنسى رب كريم من

فضله إذا أعطى عطاء

أجزل

وما إستكان القلب إلا

عندما على الله مولاه

توكل

فإنما الرزق عند الله موفور

وفى القرآن وعد قد

أنزل

ولن يبيت بشر بلا قوت

وخزائن الرحمان فيضها

زلل

إن كان الأغنياء تنكروا

ليضيعوا على الفقير

حقه

وتناسوا مابه نبى الرحمة

قد أرسل

تناسو الفضل والعطاء

والجزاء عند الله

مؤجل

كتب علينا ماطال الأجل

أننا على أرزاقنا نسعى

ونترجل

ونتحمل من الدنيا هموما

بالله عليها نستعين

وبه نتوسل



