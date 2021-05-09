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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لسبب مهم وخطير .. إيقاف تشغيل قطارات فائقة السرعة في بريطانيا

إيقاف تشغيل قطارات
إيقاف تشغيل قطارات فائقة السرعة في بريطانيا

حذرت شركة Great Western Railway التي تقوم بتشغيل 93 قطارًا من طراز “هيتاشي 800” من شقوق في الهيكل المعدني لقطارت تسير على سكة حديد شمال شرق لندن.   

وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أصيب ركاب سكة حديد شمال شرق لندن بقلق كبير بعد اكتشاف الشقوق الخطيرة ومن ثم إلغاء الرحلات من من محطة لندن كينجز كروس إلى أبردين. 

وقال وزير السكك الحديدية، كريس هيتون هاريس إن الفحص الروتيني للقطارات، صباح يوم السبت، كشف عن شقوق في الإطار الأساسي  للقطارات.

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وأكد كريس هيتون هاريس: "السلامة  دائمًا أولويتنا المطلقة؛ لذلك سحبت هذه القطارات من الشبكة للخضوع لفحوصات كاملة وصارمة ومن ثم 

 من المحتمل حدوث انقطاع لفترة طويلة". 

وأشار إلى أنه طلب موظفين إضافيين لمساعدة الركاب على إكمال رحلاتهم والوصول إلى المبالغ المستردة ، ولمقدمي الخدمات غير المتأثرين للمساعدة في توفير طرق بديلة.

واعتذرت شركة هيتاشي للسكك الحديدية عن الانقطاع الذي تسبب فيه، معلقًا: “نحن نعمل مع جميع الشركاء لحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن وبأمان ، نقدم خالص اعتذارنا للمسافرين على التأثير الذي قد يسببه ذلك لخطط سفرهم”. 

 

 

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