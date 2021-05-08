محافظ القاهرة في جولة مفاجئة بالأحياء وقرارات فورية ضد محال مخالفة.. شاهد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا .



وأشار محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الإحترازية مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات .



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها محافظ القاهرة بأحياء العاصمة وبدأها بميدان السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الاحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الإتنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .



وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عددا من المحال المخالفة وعلى الفور أصدر قرارا بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .



وأكد محافظ القاهرة أن هناك إلتزاما كبيرا من المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بمواعيد الغلق فى التاسعة مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا .



وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل ل ٤ آلاف جنيه ، وفى حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور ، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.



وطالب محافظ القاهرة المواطنين الإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم .



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.