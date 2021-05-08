مبيحبش يقطع عيش حد.. حمو بيكا يعلق على أزمته مع هانى شاكر

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه تم محاربته كثيرا من قبل "نقابة المهن الموسيقية" أثناء أزمته مع الفنان هانى شاكر.

أضاف “بيكا” خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنه لم يعترض على قوانين "نقابة المهن الموسيقية"، معقبا: "كان لازم تحتضنى".



أوضح حمو بيكا، أنه "كان على استعداد لاحترام جميع قوانين نقابة المهن الموسيقية إذا تم احتوائه من قبلها، مؤكدا أن الفنان هانى شاكر يتمتع بشخصية مهذبة و طيبة ولا يحب أن يقطع رزق أحد".

وتابع حمو بيكا: "أن الفنان هانى شاكر يوم الجلسة أرسل المحامى الخاص به وتنازل عن القضية".