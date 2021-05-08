مجلس الزمالك يعقد جلسة مهمة مع لاعبي الفريق قبل لقاء القمة المرتقب

عقد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة واللواء سامي صبحي أمين الصندوق وحسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني وذلك بعد انتهاء التدريبات مساء اليوم السبت وذلك لتحفيزهم قبل لقاء القمة المقبل.



ووعد أعضاء اللجنة لاعبي الفريق والجهاز الفني بتلبية طلباتهم في الفترة الحالية، معربين عن أمنيتهم بالتوفيق في لقاء القمة كما طالبوا اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط.



ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.