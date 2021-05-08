استعدادا لـ مباراة القمة.. شيكابالا يؤدي تدريبات بدنية خاصة

أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة، على هامش تدريب الفريق، مساء اليوم السبت؛ في إطار الاستعداد للقاء القمة المقبل أمام الأهلي.



ولم يشارك شيكابالا في التقسيمة التي أقيمت خلال التدريب.



ويواصل الفريق، تدريباته؛ استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، والمقرر له في التاسعة والنصف من مساء بعد غد، الإثنين، ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق، عقب تدريبات اليوم، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.