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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر.. إجابة مسألة حيرت الفقهاء

القصة التي حيرت الفقهاء؟
القصة التي حيرت الفقهاء؟ أزهري يرويها

حكى الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة حيرت الشيوخ والفقهاء لإيجاد الحل فيها.

 

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن عيسى ابن موسى كان أحد أمراء العباسيين، في عهد الخليفة المنصور أمير المؤمنين، كان شديد الحب لزوجته، ففي ذات مرة قال لها بمزاح "أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر".

 

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وتابع عضو مركز الأزهر: زوجته منعته من نفسها لانه قد طلقها، فذهب إلى الخليفة وحكى ما حكى، فجمع له فقهاء المدينة ، وأخذ رأيهم، فأجمعوا على أن زوجته قد طلقت منه".

 

شيخ يحل المسألة

وأشار إلى أن أحد الفقهاء لم يتحدث من بين هذا الجمع وكان من فقهاء الحنفية، ثم قرأ قوله تعالى (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) فلا يوجد شيء أفضل من الإنسان، وبذلك زوجته لم تطلق.

 

وأوضح، أن الخليفة فرح بهذا الحكم وقال له "قد فرج الله عنك فاذهب إلى امرأتك" وأرسل إلى زوجته كتابا "أطيعي زوجتك فهو حلالك".

 

وذكر أنه لابد أن نأخذ من هذه القصة عبرة بأن الإنسان لا ينبغي له أن يقلل ويصغر من نفسه أمام أي شئ حتى مكانته عند الله تعالى، فهو الذي صوره ونفخ فيه من روحه وحكم على الإنسان بأنه أفضل شئ في الكون.

القصة الفقهاء أزهري قصة وعبرة

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