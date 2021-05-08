برلماني يكشف تفاصيل مساعدة تنسيقية الأحزاب أمريكية في تحقيق حلمها بدخول مصر

كشف عماد خليل عضو مجلس النواب، تفاصيل مساعدة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ الأمريكية جلوريا المصابة بالسرطان.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حققت حلم الأمريكية "جلوريا" المصابة بالسرطان وسهلت لها إجراءات دخول مصر ورافقتها خلال برنامج سياحي.

أوضح أن الرحلة كانت مبهرة بالنسبة للأمريكية وأسرتها، فقطنوا بفندق على مقربة من الأهرامات مما كان له مفعول مختلف لهم وسعادة بالغة خففت عنهم آلام المرض والمعاناة، فرأوا معالم مصر التي كانوا يرونها في الأفلام أو كتب التاريخ.

ولفت أن الزيارة لمصر من الأسرة الأمريكية ستكون تاريخية لهم، فهم يرونها مصر الكبرى والأمن والأمان، مشيرا إلى أن هناك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استقبل أسرة "جلوريا" ووفر لها كل سبل الرعاية لها ولأسرتها المكونة من 14 فردا.

