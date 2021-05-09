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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه المجارى تحاصر أسفل كوبرى دائرى الكنيسة فى العمرانية

صدى البلد

اشتكت السيدة إيمان الفراز، أحد سكان منطقة الكنيسة  التابعة لمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه المجارى بالشوارع ووسط العمارات السكنية  وأسفل كوبرى الدائرى حيث تحيطها مياه الصرف الصحى من كل جانب، وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا.


وتقول في شكواها: “نموت بالبطيء وليس لنا إلا الله، فنحن نعانى من انعدام العديد من الخدمات، ومن أهمها انتشار مياه المجارى بالشوارع ووسط العمارات السكنية وأسفل كوبرى الدائرى تقدمنا بشكاوى كثيرة للمسئولين لإصلاح شبكة الصرف الصحى سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للإصابة بالكورونا خاصة الأطفال وكبار السن.

 

وأضافت: " انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي ، مؤكده على وجود كابل كهربائى مكشوف بجوار سلم دائرى الكنيسة ومياه الصرف تحيط به مما ينذر بكارثة تحصد أرواح الأبرياء و بالأخص الأطفال نتيجة الصعق الكهربائى، وقمنا بتقديم عدة شكاوى ولكن دون جدوى ونحن نناشد وزير التنمية المحلية سرعة حل هذه المشكلة رأفة بالأهالى".

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الصرف الصحى التنمية المحلية بين الناس الروائح الكريهة مياه الصرف الصحى الصعق الكهربائي كابل كهرباء خدمة بين الناس

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