كارتيرون يكشف سر انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل القمة بـ48 ساعة

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر قراره بالانتظام في معسكر قبل مباراة القمة أمام الأهلي بـ 48 ساعة.



وقال المدير الفني للفريق، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "قررت الانتظام في معسكر مبكر؛ كي يتم تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، وسنرتب مواعيد نوم اللاعبين، ونركز على تغذيتهم قبل المباراة؛ ليكونوا في أفضل حالة استعدادا للقمة".



وشدد كارتيرون، على أن هناك حالة من التركيز لدى الجميع قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي، في ظل أهميتها.



ويواصل الفريق تدريباته؛ استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، والمقرر له في التاسعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق، عقب تدريبات اليوم، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.