بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يهزم ساوثهمبتون 2-0 ويعزز موقعه في المركز السادس

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على ساوثهمبتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 18 عندما راوغ دفاعات ساوثهمبتون من الجهة اليمنى، لكن فورستر حارس مرمى ساوثهمبتون تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 26، نفذ أرنولد كرة ركنية من الجهة اليمنى بالمقاس على رأس فينالدوم، لكنها ارتطمت بعارضة مرمى ساوثهمبتون.

وفي الدقيقة 31، استطاع السنغالي ساديو ماني تسجيل هدف التقدم لـ ليفربول بضربة رأسية بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من محمد صلاح من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 36، انفرد محمد صلاح بمرمى ساوثهمبتون من الجهة اليمنى، وحاول مراوغة حارس المرمى لكنه فشل في إسكان الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة لاعبي ليفربول واستحواذهم على الكرة، لكن إبراهيم ديالو كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71، بتسديدة قوية لكن أليسون تألق في التصدي لها، ليخرج الكرة لضربة ركنية.

وسجل ساديو ماني هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 81 تم إلغائه بداعي التسلل، لكن في الدقيقة 90، نجح الإسباني تياجو ألكانتارا في تسجيل الهدف الثاني لليفربول وهدف تأكيد الانتصار لفريق بتسديدة رائعة بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء، موقعًا على أول أهدافه بقميص ليفربول، وقائدًا إياه لتحقيق النقاط الثلاث.

واستبدل يورجن كلوب، محمد صلاح بزميله الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 57 في المركز السادس، فيما توقف رصيد ساوثهمبتون عد 37 نقطة في المركز السادس عشر.