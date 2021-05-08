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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل الحلقة 26 .. دينا الشربينى تخدع محمود البزاوي

دينا الشربينى
دينا الشربينى

شهدت الحلقة 26 من مسلسل “ قصر النيل ” العديد من الأحداث لعل أبرزها خدعة كاميليا “ دينا الشربينى ” وشقيقها “ عمر السعيد ” لعمهما “ محمود البزاوى ” حيث حصلا منه على اعتراف بسرقة كنز منصور السيوفى.

 

أما البرنس علاء “ محمد محمود عبد العزيز ” فقام بسرقة الكنز،  بعد ان قام منصور السيوفى صبرى فواز “  والمحامى ” صلاح عبد الله " بإستبعاده من الخطة ، الا انه اتفق معهم بعد ذلك على ان يتقاسما الكنز . 

 

أحداث الحلقة السابقة : 

في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل قصر النيل، حاولت كاميليا (دينا الشربيني) الضغط على خالها ممدوح سعيد ( محمود البزاوي) للمرة الأخيرة قبل تنفيذ خطتها البديلة بالتعاون مع منير ( عمرو السعيد) ولكنه يرفض الإفصاح عن مكان الكنز الذهبي، فبدأت بمراقبة المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله) لتكتشف قصر مصر الجديدة الذي يختبأ فيه منصور السيوفي (صبري فواز)، لتصبح على خطوة واحدة من اكتشاف حقيقة عودة منصور للحياة.

 

كما فاجأ نبيل السيوفي (نبيل عيسى) الجميع ووقع على عقد بيع قصر النيل للمستثمر الإيطالي السير جلدوني، دون استشارة كاميليا أو بقية إخوته، مما ينذر بمعركة قضائية بين جميع الأطراف للحصول على القصر، الذي هو في الأصل ملك لكاميليا بموجب وصية منصور السيوفي.

 

وفي نفس الوقت اقتاد مجهولون يدعون أنهم من الشرطة ممدوح سعيد إلى مكان مجهول لاستجوابه عن كل جرائمه، وبالتزامن مع ذلك ظهر آخرون وسرقوا الجنيهات الذهبية وانطلقوا إلى مكان مجهول، فهل هذا جزء من خطة كاميليا أم أن هناك أياد خفية تسعى وراء الذهب أيضًا؟

قصر النيل وثانية واحدة .. دينا الشربينى تعيش حالة نشاط فنى

دينا الشربيني تنتهى من تصوير مسلسل قصر النيل

فريق عمل مسلسل قصر النيل :

 

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

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