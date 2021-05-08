ادعوا لها بالرحمة.. أحمد أمين يعلن عن وفاة زوجة شقيقه

أعلن الفنان أحمد أمين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة زوجة شقيقه.

وكتب أحمد أمين: "انتقلت إلى رحمة الله- تعالى-، هناء البهي، زوجة شقيقي، المهندس طارق سيد أمين.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة".



وأضاف أحمد أمين: "اللهم بحق هذه الليلة ارحم موتانا.. وصبر كل من له فقيد، واشف اللهم كل مريض، واجمعنا بأحبابنا في الجنة.. وأحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين".

أحمد أمين

مرض زوجة أحمد أمين

وفي سياق آخر، سبق وأعلن الفنان أحمد أمين، إصابة زوجته بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأعراض ظهرت عليها بشكل كبير.



وكتب "أمين" عبر “فيس بوك”: “مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعوا لها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيًا كويس لغاية دلوقتي، وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول، أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعا”.