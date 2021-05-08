عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعوا لها بالرحمة.. أحمد أمين يعلن عن وفاة زوجة شقيقه

أحمد أمين
أحمد أمين

أعلن الفنان أحمد أمين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة زوجة شقيقه. 

وكتب أحمد أمين: "انتقلت إلى رحمة الله- تعالى-، هناء البهي، زوجة شقيقي، المهندس طارق سيد أمين.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة".
 

وأضاف أحمد أمين: "اللهم بحق هذه الليلة ارحم موتانا.. وصبر كل من له فقيد، واشف اللهم كل مريض، واجمعنا بأحبابنا في الجنة.. وأحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين".

أحمد أمين

مرض زوجة أحمد أمين

وفي سياق آخر، سبق وأعلن الفنان أحمد أمين، إصابة زوجته بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأعراض ظهرت عليها بشكل كبير.
 

وكتب "أمين" عبر “فيس بوك”: “مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعوا لها ينوبكم ثواب.. أنا شخصيًا كويس لغاية دلوقتي، وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول، أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعا”.

مسلسل الفاميليا مسلسل ما وراء الطبيعة “أمين وشركاه” اخبار أحمد أمين أحمد امين

موضوعات متعلقة

فارس بلا جواز الحلقة 26.. فشل زواج مصطفى قمر ومى كساب

ياسمين رئيس أمام مؤامرة جديدة وفرصة كبيرة في "ملوك الجدعنة"

هبة عبد الغني توجه رسالة لـ رؤوف عبد العزيز

قصر النيل وثانية واحدة .. دينا الشربينى تعيش حالة نشاط فنى

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية يكشف عن حادث مشابه لـ الصاروخ الصيني

بإطلالة بيضاء.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

سينتيا خليفة تكشف أسرار حرب أهلية وضد الكسر في ضيافة صدى البلد|صور

انت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر.. إجابة مسألة حيرت الفقهاء

بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يهزم ساوثهمبتون 2-0 ويعزز موقعه في المركز السادس

مركز الفلك الدولي: الصاروخ الصيني يهدد هذه الدول العربية السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

البنتاجون يعلن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

6 دول عربية في مأمن من حطام الصاروخ الصيني.. وهذا موعد سقوطه

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: تجارب واقعية مؤلمة داخل مستشفى أبو الريش؟

د. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (2)

عثمان المقدم يكتب: لقمة العيش

د. هادي التونسي يكتب: لماذا نقلق ؟!

د.أحمد موافي يكتب: احذروا الوباء النفسي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ