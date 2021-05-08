رئيس سفاجا تتفقد مشروعات تطوير وتجميل المدينة

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، يرافقها عدد من مهندسي القري السياحية المشاركة في تطوير مداخل المدينة الجنوبية والشمالية ومسئولي الإدارة الهندسية بالمدينة وإدارة العلاقات العامة عددا من المشروعات الجاري تتفيذها .



أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتوسع فى مشروعات تطوير مدينة سفاجا من خلال مشاركة القري السياحية بالمدينة والتجار والغرفة التجارية حتي تظهر بشكل حضاري يليق بمكانتها السياحية خاصة أنها احد أشهر المدن السياحية على مستوى الجمهورية .

تفقدت “المغربي”، مدخل مدينة سفاجا الجنوبي الذي تعمل على تطويره ورفع كفاءته قرية سوما باي، كما تفقدت مداخل عدد من الشوراع والميادين بالكيلو 5 والذي تعمل على تجميلها قرية امارينا السياحية، وأكدت أن العمل أوشك على الانتهاء في ميدان الكيلو 14 والذي تعمل على تطويره ورفع كفاءة قرية كاريبيان.

وأشارت رئيس المدينة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في المساهمة في أعمال تطوير وتجميل الميادين وذلك في إطار تحقيق المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي من شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.. لافتة ً إلى أن هذا التطوير من شأنه أن يضفى مظهرا راقيا وجماليا يتمتع به المواطن ويجعل مظهر الشوارع والميادين يعبر عن مدى الرقى والحضارة