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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لعبة نيوتن والطلاق الشفهي|بث مباشر لـ تنسيقية شباب الأحزاب بحضور خالد الجندي

ندوة تنسيقية شباب
ندوة تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها الرمضاني الثاني حول الجدل الذي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

 

ويتناول اللقاء الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التليفزيون المصري، عددا من المحاور والتساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما في عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

 

ويحضر الصالون، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية.

 

ويتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط الشائكة، ومنها مسألة "العقل والنقل" وهل يتعارضان في الإسلام، وهل تجمدت الشريعة عند آراء السلف، ولماذا يحرص الناس على الزواج رسمياً والطلاق عرفياً، وهل الطلاق الشفوي موروث ديني أم اجتماعي.

 

ويوضح الشيخ خالد الجندي خلال اللقاء، الفرق بين الشرع والفقه، وما المتغير منهما، وهل تتغير الفتاوى بتغير المصلحة، ولماذا يثور بعض الرجال لمجرد ذكر مشاريع تنظيم الطلاق.

 

خالد الجندي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الطلاق الشفوي الطلاق الشفهى

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