جنش يؤدي تدريبات علاجية في الجيمانزيوم
أدى محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم في ظل شكواه من إصابة في الظهر.
ولم يشارك جنش في تدريبات حراس المرمى مساء اليوم السبت.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.