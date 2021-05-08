برنامج تدريبي خاص لحازم إمام

وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجا تدريبيا خاصا لحازم امام لاعب الفريق وذلك بعدما أدى التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وأدى اللاعب تدريبات بدنية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

كما وافق كارتيرون على مشاركة اللاعب في جزء من التقسيمة التي اقيمت في التدريب مساء اليوم السبت.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.