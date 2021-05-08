استعدادا لـ الأهلي.. كارتيرون يجتمع بمعاونيه لشرح برنامج التدريب

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على هامش التدريبات مساء اليوم السبت وذلك لشرح برنامج التدريب استعدادا للقاء القمة.



ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.