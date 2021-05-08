استعدادا لـ الأهلي.. كارتيرون يجتمع بمعاونيه لشرح برنامج التدريب
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على هامش التدريبات مساء اليوم السبت وذلك لشرح برنامج التدريب استعدادا للقاء القمة.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.