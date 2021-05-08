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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز الفلك الدولي: الصاروخ الصيني يهدد هذه الدول العربية السبع

مركز الفلك الدولي:
مركز الفلك الدولي: الصاورخ الصيني يهدد 7 دول عربية

أعلن مركز الفلك الدولي، مساء اليوم السبت، موعد سقوط الصاروخ الصيني على الأرض، موضحا أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر ما عدا 7 دول.

 

وقال مركز الفلك الدولي في منشور على تويتر "وفقا لآخر التحديثات.. سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش، ناقص 60 دقيقة".

 

وتابع الفلك الدولي "معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر.. ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر.. مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين".

 

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وأشارت إلى أن الخريطة المرفقة توضح مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

ونشر المركز صورة التقطتها الأقمار الصناعية لحطام الصاروخ الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما تتوقع وزارة الدفاع الأمريكية أن يسقط الحطام بين الساعة 23:27 و05:27 فجر السبت، بتوقيت جرينتش.

 

الصاروخ الصيني "لونج مارش بي5" أرسل إلى الفضاء، الأسبوع الماضي، لكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا معرفة مكان سقوطه.

 

ورجحت تقارير إعلامية أن الصاروخ الصيني "لونج مارش بي5" المنتظر سقوطه على الأرض قبل العاشر من مايو الجاري، قد يشكل خطرا على كل من نيويورك ومدريد وإسطنبول وبكين وتشيلي ونيوزيلندا.

 

بينما يخشى العلماء سقوط حطام الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان، ما قد يؤدي لعشرات القتلى والإصابات، فضلا عن الدمار المتوقع.

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