مركز الفلك الدولي: الصاروخ الصيني يهدد هذه الدول العربية السبع

أعلن مركز الفلك الدولي، مساء اليوم السبت، موعد سقوط الصاروخ الصيني على الأرض، موضحا أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر ما عدا 7 دول.

وقال مركز الفلك الدولي في منشور على تويتر "وفقا لآخر التحديثات.. سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش، ناقص 60 دقيقة".

وتابع الفلك الدولي "معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر.. ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر.. مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين".

وأشارت إلى أن الخريطة المرفقة توضح مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام #الصاروخ_الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة. وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر. مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين. #عاجل pic.twitter.com/tZ4AYv20AQ — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

ونشر المركز صورة التقطتها الأقمار الصناعية لحطام الصاروخ الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية.

البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام #الصاروخ_الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك. pic.twitter.com/VMBnmM6nqM — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

فيما تتوقع وزارة الدفاع الأمريكية أن يسقط الحطام بين الساعة 23:27 و05:27 فجر السبت، بتوقيت جرينتش.

الصاروخ الصيني "لونج مارش بي5" أرسل إلى الفضاء، الأسبوع الماضي، لكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا معرفة مكان سقوطه.

ورجحت تقارير إعلامية أن الصاروخ الصيني "لونج مارش بي5" المنتظر سقوطه على الأرض قبل العاشر من مايو الجاري، قد يشكل خطرا على كل من نيويورك ومدريد وإسطنبول وبكين وتشيلي ونيوزيلندا.

بينما يخشى العلماء سقوط حطام الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان، ما قد يؤدي لعشرات القتلى والإصابات، فضلا عن الدمار المتوقع.