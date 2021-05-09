عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوفيد 25 الحلقة 11.. اعلان البلاد منطقة محظورة

صدى البلد

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "كوفيد 25"،  بإعلان البلاد منطقة محظورة، وبدأ وزارة الصحة بإصدار محموعة من الاجراءات للتعامل مع المرض، كما قرر ا نقل المرضى لمنطقة امنة، ومازال يوسف الشريف يحاول الوصول الى اللقاح للتخلص من هذا المرض، وذلك بعدما اكتشف ان اللقاح الذي اعلنت عنه الدولة ليس مجديا مع الفيروس


مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10.. يوسف الشريف يكتشف تحورا جديدا للفيروس


قنوات العرض  قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.
قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا
 

يوسف الشريف ديانا هشام ميرنا نور الدين الحياة دراما احمد صلاح حسني مسلسل كوفيد 25 التليفزيون المصري

موضوعات متعلقة

تامر بشير: «الطاووس» بداية انطلاقتي الفنية.. والتمثيل مع جمال سليمان متعة

أحمد مجدي يظهر وجهه الشرير لبنت السلطان

مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تكتشف مكان منصور السيوفي

نجيب زاهي زركش الحلقة 25.. يحيى الفخراني يصلي لهذا السبب

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10.. يوسف الشريف يكتشف تحورا جديدا للفيروس

خاص|على جهاز تنفس اصطناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

صابرين النجيلي تطرح أغنية لسه بخير عبر قناتها على يوتيوب

12 تصريحا للإعلامية عائشة عثمان.. أبرزها عن تشبيهها بالعروسة "باربي" ومشاركتها في فارس بلا جواز وعلاقتها بـ مصطفى قمر

ترشيحاتنا

تونس تدعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

شيكابالا يدعم شعب فلسطين برسالة قوية على إنستجرام.. شاهد

خالد الجندي يكشف حقيقة الطلاق الشفهي وحكمه في الإسلام

علامات ليلة القدر .. هل الكلاب لا تنبح والماء المالح يتحول لعذب؟

فيراري تزيل النقاب عن أقوى إصداراتها| فيديو و صور

بالدليل.. عجوز بريطانية تدعى اختطافها من كائنات فضائية 50 مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

البنتاجون يعلن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (2)

عثمان المقدم يكتب: لقمة العيش

د. هادي التونسي يكتب: لماذا نقلق ؟!

د.أحمد موافي يكتب: احذروا الوباء النفسي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ