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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.. عمر كمال : مش كل الغناء هيبقي أم كلثوم و عبد الحليم

عمر كمال
عمر كمال

حل عمر كمال مطرب المهرجانات ضيفا مع الإعلامى" أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدث عن رأيه فى زملائه كل من حمو بيكا و حسن شاكوش.

 

قال" كمال" إن صديقه "حسن شاكوش" ليس مؤدى و ليس  مغنى بل هو مطرب و يغنى بشكل صحيح و زميله حمو بيكا مؤدى و يعترف بذلك طوال الوقت.


أضاف عمر كمال ، أن الشخص ليس مطلوب منه أن يكون مطرب و مغنى و ذكر الفنان "شوكوكو" و الفنان" اسماعيل ياسين" بانهم كانوا مؤديين و ليس مطربين و ذكر أيضا انهم شخصيات بسيطة جدا.

 

أوضح عمر كمال ،أن التنوع دائمآ مطلوب و ليس كل الغناء الفنانة" ام كلثوم "
و" الفنان عبد الحليم حافظ" و الفنان “محمد عبد الوهاب” فقط، معقبا :"لولا اختلاف الأذواق   لبارت السلع ".


أكد، أنه لم يجهز للحفل التى غنى فيها هو و زميله حسن شاكوش فى الاستاد  و اعترف انهم لم يحضروا لذلك من قبل ،مضيفآ أن تلك الأزمة عطلته عن كثير من فرص العمل .

 

عمر كمال مطرب المهرجانات لحظات جريئة حمو بيكا حسن شاكوش إسماعيل ياسين عبد الحليم حافظ محمد عبد الوهاب

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