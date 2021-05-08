لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.. عمر كمال : مش كل الغناء هيبقي أم كلثوم و عبد الحليم

حل عمر كمال مطرب المهرجانات ضيفا مع الإعلامى" أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدث عن رأيه فى زملائه كل من حمو بيكا و حسن شاكوش.

قال" كمال" إن صديقه "حسن شاكوش" ليس مؤدى و ليس مغنى بل هو مطرب و يغنى بشكل صحيح و زميله حمو بيكا مؤدى و يعترف بذلك طوال الوقت.



أضاف عمر كمال ، أن الشخص ليس مطلوب منه أن يكون مطرب و مغنى و ذكر الفنان "شوكوكو" و الفنان" اسماعيل ياسين" بانهم كانوا مؤديين و ليس مطربين و ذكر أيضا انهم شخصيات بسيطة جدا.

أوضح عمر كمال ،أن التنوع دائمآ مطلوب و ليس كل الغناء الفنانة" ام كلثوم "

و" الفنان عبد الحليم حافظ" و الفنان “محمد عبد الوهاب” فقط، معقبا :"لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع ".



أكد، أنه لم يجهز للحفل التى غنى فيها هو و زميله حسن شاكوش فى الاستاد و اعترف انهم لم يحضروا لذلك من قبل ،مضيفآ أن تلك الأزمة عطلته عن كثير من فرص العمل .