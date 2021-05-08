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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة ينعى جمال عبدالحليم نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق

الراحل جمال عبدالحليم
الراحل جمال عبدالحليم

أصدرت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، بيانا عبر الموقع الرسمي للجبلاية نعت خلاله وفاة جمال عبدالحليم نجم نادى الترسانة السابق.

جاء بيان اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة على النحو الآتي: ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم بمزيد من الحزن والأسى الكابتن جمال عبد الحليم لاعب نادي الترسانة والمنتخب الوطني الأسبق الذي وافته المنية داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وشارك الراحل جمال عبد الحليم فى تحقيق الفوز ببطولة كأس مصر لسنة 1986 للمرة السادسة والأخيرة للشواكيش بعد الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.


وضمت تشكيلة الترسانة كلا من: خضر هاشم، عادل محمود- السيد يوسف- مخلوف حامد- رضا حميدة، أبو بكر عبد العزيز- جمال عبدالحليم- جمال حمزة، محمد كمال (مدحت أنور)- محمد رمضان- محمد فؤاد (طارق عبدالحميد).
 

اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة نادي الترسانة المنتخب الوطني كأس مصر غزل المحلة

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