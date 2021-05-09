عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي أبوصوير فى الإسماعيلية يستغيثون من تفريغ سيارات مياه الصرف في مدخل المدينة

صدى البلد

استغاث أهالي مركز ومدينة أبوصوير التابعة إلى محافظة الإسماعيلية، في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من إلقاء سيارات الكسح والجرارات لمخلفات ناتج رتش مياه الصرف الصحي فى مدخل أكبر مراكز الإسماعيلية مركز ومدينة أبوصوير مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

وقال أشرف أحمد صالح من الأهالي في رسالته: "نعاني من إلقاء سيارات الكسح والجرارات لمخلفات ناتج رتش مياه الصرف الصحي فى مدخل أكبر مراكز الإسماعيلية مركز ومدينة أبوصوير وتأثيرها الضار على البيئة والأفراد ولا أحد يتدخل لحل تلك الأزمة التى تدمر صحتنا وصحة أطفالنا بسبب الأمراض التى انتشرت".

 

وناشد أهالي  مركز ومدينة ابوصوير الوحدة المحلية بمتابعة السيارات والجرارات التي تعمل في مجال كسح مياه الصرف الصحي من الخزانات الأرضية ورصد أي مخالفات قد تقع من  قبل سائقيها.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01554059113

اقرأ أيضا
أهالي نجع حمادي يستغيثون من تفريغ سيارات الكسح مياه الصرف الصحى فى الترع

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الوحده المحلية بين الناس تفريغ سيارات الكسح سيارات الكسح مدخل المدينة خدمة بين الناس

ترشيحاتنا

وزارة الصحة: لم نرصد أي إصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا داخل مصر

مجلس الأمن الدولي يبحث تصعيد الصراع في القدس .. غدا

بعد عرضها في الاختيار 2.. القصة الكاملة لتفجير الدرب الأحمر واستشهاد المقدم رامي هلال

أحمد فتحي يتعرض لإصابة دموية في لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

البحوث الفلكية يعقد مؤتمر "أونلاين" لتوضيح آخر تطورات الصاروخ الصيني.. غداً

الصحة: مطار القاهرة يستقبل مليونا و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا ..غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

كارثة خطيرة.. دول مهددة بتفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ