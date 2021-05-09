أهالي أبوصوير فى الإسماعيلية يستغيثون من تفريغ سيارات مياه الصرف في مدخل المدينة

استغاث أهالي مركز ومدينة أبوصوير التابعة إلى محافظة الإسماعيلية، في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من إلقاء سيارات الكسح والجرارات لمخلفات ناتج رتش مياه الصرف الصحي فى مدخل أكبر مراكز الإسماعيلية مركز ومدينة أبوصوير مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال أشرف أحمد صالح من الأهالي في رسالته: "نعاني من إلقاء سيارات الكسح والجرارات لمخلفات ناتج رتش مياه الصرف الصحي فى مدخل أكبر مراكز الإسماعيلية مركز ومدينة أبوصوير وتأثيرها الضار على البيئة والأفراد ولا أحد يتدخل لحل تلك الأزمة التى تدمر صحتنا وصحة أطفالنا بسبب الأمراض التى انتشرت".

وناشد أهالي مركز ومدينة ابوصوير الوحدة المحلية بمتابعة السيارات والجرارات التي تعمل في مجال كسح مياه الصرف الصحي من الخزانات الأرضية ورصد أي مخالفات قد تقع من قبل سائقيها.



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