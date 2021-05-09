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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر رخيص وبطارية جبارة.. هونر تعلن رسميا عن تابلت Honor Tab X7

هونر تعلن رسميا عن
هونر تعلن رسميا عن تابلت Honor Tab X7

أعلنت شركة هونر الصينية رسميا عن جهاز التابلت  Honor Tab X7 والذى يأتى بعدد من المواصفات الجيدة مثل البطارية ذات السعة الكبيرة مع لوحة خلفية مصنوعة من المعدن ولها قبضة مريحة.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز التابلت  Honor Tab X7 من هونر يأتى  بشاشة قياس 8 بوصة، من نوع LCD، وبدقة x800 1280 بيكسل، وهى نفس دقة الكتاب لإلكتروني لمنع إجهاد العين أثناء جلسات القراءة المطولة.

 

تسريبات تكشف المواصفات الخارقة لهاتف هونر + Honor 50 Pro

Honor Tablet X7 announced with 8'' screen and 5,100 mAh battery

ويقدم جهاز التابلت  Honor Tab X7 كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابيكسل، مع ضبط تلقائي للصورة وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجابيكسل مع تركيز ثابت ، مع سمك 8.5 ملم، ووزن 325 جرام، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم تتيح الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الأذن السلكية.

Honor Tablet X7 announced with 8'' screen and 5,100 mAh battery

ويعمل تابلت Honor Tab X7 من هونر بمعالج من نوع  Helio P22T SoC مع ذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع بطاقة  microSD للتوسعة حتى  512 جيجابايت.

Honor Tablet X7 with kid-friendly case

ويحتوى Honor Tab X7 من هونر على بطارية 5100 مللي أمبير في الساعة ، مع دعم الشحن السريع بقوة 10 واط، وفتحة للشحن من نوع microUSB ، مع نظام التغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير Magic UI 4.0 . 


ويتوفر تابلت Honor Tab X7 من هونر بثلاثة إصدارات - طراز Wi-Fi وتقنية الجيل الرابع ، حيث يبدأ من 185 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالى 3000 جنيه مصرى.  

 

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