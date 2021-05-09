كوفيد 25.. الجمهور يشيد بأداء أحمد صلاح حسني

نال الفنان أحمد صلاح حسني، إعجابا كبيرا من الجمهور، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دوره في مسلسل "كوفيد25"، المعروض حاليًا على الفضائيات.

وجاءت تعليقات الجمهور من خلال موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، كالآتي:"أكتر حاجة محبباني في كوفيد 25 أحمد صلاح حسني والله".

وجاءت تغريدة آخرى قائلة: "بحب تمثيل أحمد صلاح حسني جدا وكونه قادرا أنه يأدي شخصية بأروع ما يكون، وكمان دوره في هجمة مرتدة رهيب".

وعلقت آخرى:"بعيد عن شابو يوسف الشريف فأحب أقول شابوه أحمد صلاح حسني حاجة فخامة".

وقال أحدهم في تدوينة:"الكيميا بين يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني عجباني جدا"، وقال آخر: ثنائية يوسف الشريف وصلاح حسني كويسة جدا".

وعلقت آخرى:"أداء أحمد صلاح حسني عالي أوي بجد".

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.