الأردنية سميرة الاسير تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية البدوية في القاهرة كابول

خاص

كشفت الفنانة الأردنية سميرة الأسير تفاصيل تحضيرها لشخصية أم عبد الله في مسلسل القاهرة كابول، وكيفية تحدثها بللهجة البدوية الأردنية.

وقالت لـ "صدى البلد": بسطنا في البداية اللهجة البدوية الأردنية لأنها ثقيلة جدا، ولم يكن هذا صعبا، وبدأنا نضع القصة والخط الدرامي لشخصية أم عبد الله، كيف انضمت للجماعة بحثت كثيرا عن أسباب وجود الجماعات في الجبال.

وتابعت: “اهتممت بكل التفاصيل التي تجعلني متمكنة من الدور، ولم أستخدم الكثير من المراجع، فجلست على السيناريو واهتتمت بكل تفاصيله، لتخرج أم عبد الله امرأة قوية تدافع عن الحق ولا تهتز حتى عند قتلها، وقفت وقالت ياللا أنا جاهزة”.

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.