عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص

الأردنية سميرة الاسير تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية البدوية في القاهرة كابول

صدى البلد

كشفت الفنانة الأردنية سميرة الأسير تفاصيل تحضيرها لشخصية أم عبد الله في مسلسل القاهرة كابول، وكيفية تحدثها بللهجة البدوية الأردنية.

وقالت لـ "صدى البلد": بسطنا في البداية اللهجة البدوية الأردنية لأنها ثقيلة جدا، ولم يكن هذا صعبا، وبدأنا نضع القصة والخط الدرامي لشخصية أم عبد الله، كيف انضمت للجماعة بحثت كثيرا عن أسباب وجود الجماعات في الجبال.

سميرة الأسير لـ صدى البلد : طارق لطفي «بيخوّف» عندما يتقمص شخصية الشيخ رمزي .. وهذه صعوبة هجمة مرتدة

وتابعت: “اهتممت بكل التفاصيل التي تجعلني متمكنة من الدور، ولم أستخدم الكثير من المراجع، فجلست على السيناريو واهتتمت بكل تفاصيله، لتخرج أم عبد الله امرأة قوية تدافع عن الحق ولا تهتز حتى عند قتلها، وقفت وقالت ياللا أنا جاهزة”.

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل صدى البلد فتحي عبد الوهاب نبيل الحلفاوي خالد الصاوي الفنانة طارق لطفي

ترشيحاتنا

أبرزها الحساب الختامي للموازنة العامة.. 3 تقارير للمناقشة بلجان النواب اليوم

تقارير : تيك توك التطبيق الأكثر تفضيلا فى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية

تبدأ من 16 ألف جنيه.. أرخص 3 سكوتر مستعمل في مصر| صور

متى تبدأ ليلة القدر 2021 ومتى تنتهي؟ وكيفية صلاتها

تعرف على موقع سقوط الصاروخ الصيني

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ