مسلسل النمر.. نرمين الفقي تفجر مفاجأة وتتزوج محمد إمام

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل"النمر"، عدد من المفاجأت، التي قلبت الأحداث رأسًا على عقب.

وكان من ضمن هذه الأحداث، قتل "الشيمي"، الذي أدى دوره الفنان محمد رياض، وتم اتهام النمر"محمد إمام"، في القتل.

وفجرت نرمين الفقي"شمس الحلق"، مفاجأة حينما ذهبت إلى النمر في محبسه وطلبته منه الزواج، وأكدت له أنها ستقف إلى جواره ضد ابنة الشيمي"هنا الزاهد".

وفي شجار بين "النمر" و ابنة الشيمي بعد خروجه من السجن، تدخلت شمس الحلق لتخبر الصاغة بأنها من ستقف لـ"هنا الزاهد"، خلال الأيام المقبلة، ليعلن النمر أنه سيتزوج شمس الحلق خلال الأيام القادمة.

مسلسل"النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي ، ومحمد رياض ، وحجاج عبد العظيم ، وبيومي فؤاد ، أحمد حلاوة ،وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ ، ولاء الشريف،وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.