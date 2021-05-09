عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر.. نرمين الفقي تفجر مفاجأة وتتزوج محمد إمام

صدى البلد

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل"النمر"، عدد من المفاجأت، التي قلبت الأحداث رأسًا على عقب.

وكان من ضمن هذه الأحداث، قتل "الشيمي"، الذي أدى دوره الفنان محمد رياض، وتم اتهام النمر"محمد إمام"، في القتل.

وفجرت نرمين الفقي"شمس الحلق"، مفاجأة حينما ذهبت إلى النمر في محبسه وطلبته منه الزواج، وأكدت له أنها ستقف إلى جواره ضد ابنة الشيمي"هنا الزاهد".

شاهد| نرمين الفقي بصحبة محمد رياض من كواليس "النمر"

وفي شجار بين "النمر" و ابنة الشيمي بعد خروجه من السجن، تدخلت شمس الحلق لتخبر الصاغة بأنها من ستقف لـ"هنا الزاهد"، خلال الأيام المقبلة، ليعلن النمر أنه سيتزوج شمس الحلق خلال الأيام القادمة.

مسلسل"النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي ، ومحمد رياض ، وحجاج عبد العظيم ، وبيومي فؤاد ، أحمد حلاوة ،وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ ، ولاء الشريف،وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

عادل إمام الزاهد بيومي فؤاد محمد صلاح محمد رياض محمود حافظ

موضوعات متعلقة

تامر بشير: «الطاووس» بداية انطلاقتي الفنية.. والتمثيل مع جمال سليمان متعة

أحمد مجدي يظهر وجهه الشرير لبنت السلطان

مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تكتشف مكان منصور السيوفي

نجيب زاهي زركش الحلقة 25.. يحيى الفخراني يصلي لهذا السبب

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10.. يوسف الشريف يكتشف تحورا جديدا للفيروس

خاص|على جهاز تنفس اصطناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

صابرين النجيلي تطرح أغنية لسه بخير عبر قناتها على يوتيوب

12 تصريحا للإعلامية عائشة عثمان.. أبرزها عن تشبيهها بالعروسة "باربي" ومشاركتها في فارس بلا جواز وعلاقتها بـ مصطفى قمر

ترشيحاتنا

حمو بيكا: أنا مش مطرب ومبزعلش لما حد يقول عليا كدة

ارتدى ملابسه الخاصة.. أحمد علي يكشف كواليس تحضيره لشخصية الشهيد محمد وحيد

مرتضى منصور يتهم لجنة الزمالك بإهدار 8 ملايين جنيه

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

علامات ليلة القدر كاملة صحيحة.. كم شاهدت منها بين الأمس واليوم؟

لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

أحدث توقعات سقوط الصاروخ الصيني .. 11 دولة في خطر بينها إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ