مسارح "بيت المسرح" تنير من ثاني أيام العيد

بـ 10 عروض مسرحية

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يقدم هذا العام لجمهوره 10 عروض ما بين القاهرة والإسكندرية، ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن إجراءات احترازية مشددة؛ حفاظا على سلامة الحضور، طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن.



وتقدم فرقة المسرح القومي، عرضها الناجح "المتفاءل"، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل ، عزت زين ، عن نص " كانديد " لفولتير ، و من إخراج إسلام إمام و ذلك في تمام السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة ،بينما تفتتح فرقة مسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة "أحلام الدمى" لطه سادات ، من تأليف و أشعار محمد زناتي، بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن ، و من إخراج رضا حسنين، و ذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساء

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و تفتتح فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة عرضها الجديد " طقوس العودة" من بطولة ماهر محمود ، نجلاء يونس،اعداد و اخراج سعيد سليمان، و ذلك في تمام السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة ، بينما تقدم عرض " صاحب مقام " من تأليف مسعود شومان ، بطولة أحمد مجدي ، محمود الزيات ، هبة قناوي ، و من إخراج عادل حسان ، و ذلك في تمام السابعة مساء على المسرح العايم الصغير بالمنيل ابتداء من ثالث أيام العيد.

أما للأطفال فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" ، تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، العرض فكرة و إخراج محمد نور ، و ذلك في تمام السادسة و النصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، و تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض " القطط " من بطولة سيد جبر ، جلال عثمان ، عايدة غنيم ، وائل ابراهيم، تأليف و أشعار صفوت زينهم واخراج صفوت صبحي، و ذلك في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم بالتعاون مع فرقة المسرح الحديث عروض " ليالي سيد درويش" و " أحلام شتوية " على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام السادسة مساء.

و بالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية عرض "قاع " نتاج ورشة " نجوم المستقبل " بالفرقة في تمام السابعة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " حكايات الصياد و أمير البحار " من بطولة علاء زينهم، ابراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار ، سلمى جابر، من تأليف وإخراج إيهاب مبروك، و ذلك في تمام السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية.