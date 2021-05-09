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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل قصر النيل.. لغز مقتل "السيوفي" يهدد أحمد مجدي بخسارة مهنته

صدى البلد

على الرغم من المجهود الكبير الذي بذله المقدم "خالد نوح" في التحقيق في قضية مقتل "منصور السيوفي"، وذكاؤه الشديد في قدرته على تخيل أن الجريمة ما هي إلا لعبة ومخطط نفذه منصور السيوفي ليشتت انتباه الجميع عما ينوي فعله، رفض رئيسه في  العمل الاستنتاج الذي توصل إليه، ورفض كل الأدلة والمنطق الذي قدمه "خالد"، وهدده بأنه سيخسر عمله ومكانته في الشرطة إذا استمر في التفكير بهذه الطريقة، وأن كل ما توصل إليه هو محض افتراضات. فهل يحمي رئيس "خالد" في العمل منصور السيوفي وخطته؟ أو ماذا يخفي خلف التقليل من مجهودات "خالد".

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ومن ناحية اخرى، قد تبدو حياة خالد العملية سوداوية قليلاً، إلا أن علاقته بـ"كاميليا" تزدهر بمرور الوقت، فالثنائي يتعلم الوثوق ببعضه البعض، إذ أخبرته "كاميليا" بما حدث مع خالها "ممدوح"، كما كانت هي أول شخص يخبره بالحقيقة التي توصل إليها، ووعدته "كاميليا" أنها عندما تغلق صفحة عائلة السيوفي ستكون قادرة على فتح صفحة جديدة معه، فهل سيكفي الحب لبناء مستقبلهما معاً؟ أم سيكون لعائلة السيوفي رأي مختلف؟

يشارك "أحمد مجدي” في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.

صلاح عبدالله النيل مريم الخشت محمد سليمان دينا الشربيني ريهام عبد الغفور مسلسل قصر النيل خالد صالح

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