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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بث مباشر لمسار الصاروخ الذي أطلقته الصين لحظة بلحظة

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يمكن لجميع المواطنين المهتمين بأزمة الصاروخ الصيني، متابعة خط سيره، لحظة بلحظة؛ من خلال الضغط على الرابط التالي: http://www.nriag.sci.eg/nriag-live/


وسبق أن أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا الرابط يتم من خلاله عمل رصد لحظي لـ الصاروخ الصيني، على مدار 24 ساعة.

 

وأشار إلى أنه منذ حوالي شهرين ونصف الشهر، كان هناك حادث مشابه لحادث الصاروخ الصيني.
 

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البحوث الفلكية : هناك واقعة شبيهة للصاروخ الصيني حدثت منذ شهرين ونصف "ومحدش خد باله"

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البحوث الفلكية : لا يمكن التعامل مع الصاروخ الصيني خارج الغلاف الجوي للأرض لهذا السبب

وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية له، أنه سبق ووقع حادث لصاروخ يخص شركة “سبيس إكس” الأمريكية، من ماركة فالكون، وتحطم في المحيط الهادي، ولكن لم يشعر العالم بهذه الحادثة، على عكس مشكلة الصين.


ونوه بأنه لا يمكن التعامل مع الصاروخ الصيني خارج الغلاف الجوي للأرض.
 

وقال القاضي في تصريحات له: بعد اختراق الصاروخ الصيني للغلاف الجوي؛ سيتحول إلى شظايا وفتات، وسيكون من الصعب تصويب أي قاذفات عليه، بالإضافة إلى الفترة الزمنية القصيرة جدا.


وأكد القاضي أنه حاليا لا يمكن توقع الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه سقوط الصاروخ الصيني، فحجم الضرر سيتحدد؛ حسب حجم الحطام، وسرعته، وزاوية سقوطه على الأرض، وموقع سقوطه (يابسة/ ماء).


وقال القاضي إن هناك احتمال لاستعادة السيطرة على الصاروخ الصيني؛ عند اقترابه من الغلاف الجوي للأرض.

وأضاف جاد القاضي،: حتى الآن لا توجد معلومات يقينية عن موعد سقوط الصاروخ الصيني، قائلا: "سننتظر فجر اليوم؛ لنعرف هل ستتغير سرعته والمدار الذى يسير فيه أم لا، مشيرا إلى أن أي حديث في هذا الشأن الآن؛ ما هو إلا توقعات غير مؤكدة.
 

وأكد القاضي، أن الصاروخ الصيني مرَّ "الساعة 10 و4 ثواني"، لمدة دقيقتين و30 ثانية، فوق الصحراء الغربية، ولا زال الارتفاع كبيرا جدا (158 كم)، والسرعة 28 ألف كم في الساعة.
 

ولفت القاضي إلى أن هذه قد تكون المرة رقم 10 لمرور الصاروخ الصيني من الأجواء المصرية، منذ بدء الحادثة.

لمعهد القومى للبحوث الفلكية الصاروخ الصيني جاد القاضي الصاروخ الغلاف الجوي

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