تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

جاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس‏.