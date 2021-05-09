عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبة نيوتن الحلقة 26 .. محمد فراج يحاول الاعتداء على منى زكى

منى زكى
منى زكى

شهدت الحلقة 26 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث ،ومنها قيام بدر “ سيد رجب “ بالكشف عن قتل حازم ” محمد ممدوح “ لـ شاهين الى مؤنس ” محمد فراج " عن طريق الخطأ. 

 

وبعد معرفة مؤنس هذه الواقعة ذهب الى حازم فى محاولة لتهديده بالابلاغ عنه فى حال عدم طلاقه لـ هنا “ منى زكى ” ، مما دفع الاول لمصارحته بأنه طلق هنا . 

 

وبعد معرفة مؤنس مسألة الطلاق الى هنا وحاول ام يقوم بإغتصابها ، الا انها رفضت وذهب الى حازم للاسنتجاد به ، خاصة وانها لم تأخد ابنها إبراهيم من شقة مؤنس . 

أحداث الحلقة السابقة : 

شهدت الحلقة 25 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث ، ومنها قيام مؤنس" محمد فراج "  بترك المنزل والإقامة في فندق ، فيما حاولت هنا " منى زكى "  ان تصالحه .

أما زياد " أدم الشرقاوى "  فقد جاء الى مصر لزيارة هنا ونصحها بترك مؤنس " محمد فراج " لأنها لا تحبه كزوج ، وقد فوجئ بانها أحضرت والده ليقوم برؤيته إلا أنه تعامل معه بشكل حاد . 

وكشف الطبيب لـ بدر " سيد رجب "  ان حالة أمينة “ عائشة بن أحمد “  الصحية متدهورة للغاية وأن الأورام قد انتشرت فى جسدها ، كما قام حازم ” محمد ممدوح ”  بالحصول على منزل بالإيجار لعيش فيه برفقة أمينة .

منى زكى تكشف سر عدم مشاهدة ابنتها مسلسل لعبة نيوتن

كروان: قوة أداء منى زكي بـ"لعبة نيوتن" أصابتني بالتوتر لاختيار الموسيقى الأفضل..فيديو

أبطال مسلسل لعبة نيوتن :

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن، تأيف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

لعبة نيوتن محمد ممدوح مايان السيد منى زكى مسلسل لعبة نيوتن ادم الشرقاوى الحلقة 26 سيد رجب محمد فراج

موضوعات متعلقة

لعبة نيوتن الحلقة 25.. آدم الشرقاوى يعود لمصر ومحمد فراج يترك المنزل

مسلسل لعبة نيوتن.. تامر محسن خبير التحليل ومكتشف الأفيون في العسل

ترشيحاتنا

تونس تدعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

شيكابالا يدعم شعب فلسطين برسالة قوية على إنستجرام.. شاهد

خالد الجندي يكشف حقيقة الطلاق الشفهي وحكمه في الإسلام

علامات ليلة القدر .. هل الكلاب لا تنبح والماء المالح يتحول لعذب؟

فيراري تزيل النقاب عن أقوى إصداراتها| فيديو و صور

بالدليل.. عجوز بريطانية تدعى اختطافها من كائنات فضائية 50 مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

البنتاجون يعلن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (2)

عثمان المقدم يكتب: لقمة العيش

د. هادي التونسي يكتب: لماذا نقلق ؟!

د.أحمد موافي يكتب: احذروا الوباء النفسي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ