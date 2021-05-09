الصحة : نستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن يومياً بمركز أرض المعارض

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، تفاصيل البدء التجريبي لمركز اللقاح بأرض المعارض.

وقال خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" مركز أرض المعارض هو أكبر مراكز التطعيم على مستوى مصر، وتم تشغيله تجريبيا منذ 3 أيام وبه أعداد كبيرة من المواطنين يتم تلقيهم التطعيم بصفة يومية، وتم مخاطبة المحافظين على مستوى الجمهورية، وجارِ تحديد أماكن لعمل مراكز أخرى على غرار مركز أرض المعارض للتطعيم وتستوعب أعداد ضخمة للمواطنين، مضيفا:"احنا بنستهدف في أرض المعارض تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا".

وأشار إلي أن هناك إجراءات إضافيه صدرت بقرار من وزيرة الصحة مساء أمس، ينص على تشديد الإجراءات الاحترازية على الحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد سواء البرية أو البحرية والجوية، كما يتم إجراء فحص حمض نووي سريع، وهو أحد التقنيات الحديثة الذي يتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابة بالفيروس في مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة فقط.

ولفت إلي أن كل القادمين من الدول التي ظهر فيها تحورات من الفيروس يتم فحصهم وهو ما يسري علي كافة الدول التي شهدت وجود طفرات وليس علي دولة بعينها، مردفا:" بعض القادمين من الخارج كانت معهم شهادة PCR سلبي لفيروس كورونا ولكن تحليل الحمض النووي أثبت عكس ذلك".