مصرع شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني باقور بمشاجرة بين عائلتين ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين نتيجة مشادة كلامية ما أسفر عن مصرع "عاطف.ل.م" وإصابة "ممدوح.ن.م" و"يوسف.س.ث"، بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة.