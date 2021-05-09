9 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

نصيحة الأبراج

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما ان الاغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدام من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد ٩ مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 9 مايو فإن ذلك يعني أنك تتميز بالكرم وبالإرادة القوية.. لديك روح قتالية وطبيعة انفعالية وأحيانا مندفعة، كما أنك شديد الاعتداد بنفسك.

نصيحة :

عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.