سينتيا خليفة لـ "صدى البلد".. شكرا على اللقاء الجميل والتكريم المميز

نشرت الفنانة سينتيا خليفة مجموعة من الصور عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت النجمة سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع صدى البلد أمس السبت، للحديث عن أحدث أعمالها بموسم دراما رمضان 2021.



وعلقت سينتيا علي الصور قائلة "فخورة وسعيدة أكتر من ما بتتصوروا، شكرا صدى البلد على اللقاء الجميل والتكريم المميزيا رب أقدملكم دايماً الأفضل، وعد ❤️@elbaladofficial

بحبك مصر 🙏"

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وكشفت “خليفة” خلال الندوة عن كواليس التعاون مع النجمة يسرا في مسلسل “حرب أهلية” مشيدة بها والعمل وردود الأفعال التي لحقت بالعرض.

كما تطرقت خلال الندوة إلى مشاركتها النجمة نيللى كريم مسلسل “ضد الكسر” ، معتبرة اياها فرصة طيبة للظهور في دراما رمضان بعملين من العيار الثقيل.



وتحدث النجمة اللبنانية عن مشاركتها مؤخرا في أعمال مصرية عربية مثل مسلسل "نمرة اتنين" و " وادي الجن"، وعرضها على المنصات المدفوعة.



حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.