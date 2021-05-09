إعفاء المرضي غير القادرين من رسوم الفحوصات بمستشفي العريش

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن استمرار إعفاء الحالات المرضية الغير قادرة، من رسوم الفحوصات الطبية بالأقسام الداخلية والخارجية بمستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفي العريش العام، أن إجمالي المرضي الذين تم إعفائهم من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية خلال شهر أبريل الماضي بمستشفى العريش العام، بلغ 77مريضا من المرضى غير القادرين.

وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بإعفاء غير القادرين من قيمة الفحوصات الطبية، بعد إجراء بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبد الله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية، أنه تم إعفاء ٣٤ مريضا من الرسوم بالقسم الداخلي و ٤٣ مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفي العريش العام.

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل حصولهم على الخدمة الطبية وإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية حسب حالتهم الاجتماعية وبعد عمل بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.

وأشار إلى أن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة من أجل مساعدة المرضي.



