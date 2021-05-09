يوسف الشريف يطالب متابعيه بمساندة الشعب الفلسطيني

طالب النجم يوسف الشريف من متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بمساندة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة شرطة الإحتلال بالقدس.

وكتب يوسف الشريف من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي :"متنسوش أهلنا وأبطالنا من دعاكم .. واتكلموا عنهم في كل مكان.وصلوا صوتهم وكونوا أنتم سندهم.".

وأعلنت فلسطين مساء أمس، إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد المصابين جراء اعتداءات القوات الإسرائيلية في القدس إلى 64، تم نقل 11 منهم إلى المستشفى.

وأشار إلى إصابة رب أسرة بجروح و4 من أطفاله بجروح والهلع والخوف بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت عليهم بشكل مباشر.

كما أصيب عشرت الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السام والمسيل للدموع في مخيم العروب، وقرية التوانة بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أكد مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، قلقهم إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.

وأعلنت الرباعية العربية في بيان عن معارضتها للإجراءات الأحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعرب المبعوثون عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، ولا سيما المواجهات التي وقعت الليلة الماضية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.