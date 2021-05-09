الصحة تعلن عن إجراء إضافي للقادمين من الخارج لمواجهة كورونا ..فيديو

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الإجراءات الاحترازية الجديدة المطبقة وفقاً لقرار وزيرة الصحة علي القادمين من الخارج.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز، إنه يشترط لدخول البلاد لجميع الوافدين سواء المصريين وغيرهم من الخارج، أن يحمل شهادة PCR تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، مضيفا: "هذا القرار ساهم بشكل كبير في الحفاظ على جمهورية مصر العربية والشعب المصري من قدوم إصابات من الخارج".

وأشار إلي أن هناك إجراءات إضافية صدرت بقرار من وزيرة الصحة مساء أمس، ينص على تشديد الإجراءات الاحترازية على الحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد سواء البرية أو البحرية والجوية، كما يتم إجراء فحص حمض نووي سريع، وهو أحد التقنيات الحديثة الذي يتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابة بالفيروس في مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة فقط.

ولفت أن كل القادمين من الدول التي ظهر فيها تحورات من الفيروس يتم فحصهم وهو ما يسري علي كافة الدول التي شهدت وجود طفرات وليس علي دولة بعينها، مردفا:" بعض القادمين من الخارج كانت معهم شهادة PCR سلبي لفيروس كورونا ولكن تحليل الحمض النووي أثبت عكس ذلك".