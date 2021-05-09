عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمى لهاتف Redmi Note 10S الخارق من ريدمى

تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمى لهاتف Redmi Note 10S

كشفت تسريبات أن شركة ريدمى، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى الصينية، تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Redmi Note 10S فى الأسواق العالمية فى  13 مايو المقبل حيث كان قد تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، كما جاء  الهاتف بإمكانات رائعة تنافس هواتف أوبو وهواتف سامسونج للفئة المتوسطة.

 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هاتف Redmi Note 10S تم تسريب مواصفاته الأساسية الخاصة بالإطلاق العالمى على موقع أمازون حيث سيأتى  بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض+ FHD ، مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

شاومي تستعرض تقنيات هاتف الألعاب الأول من ريدمي Redmi K40

 

ويقدم هاتف Redmi Note 10S من ريدمى كاميرا خلفية رباعية، الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل ، ومستشعرى للعمق والتكبير ، وكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل، كما سيأتى مع تصنيف IP53 لمقاومة الغبار والماء.

 

وسيعمل هاتف Redmi Note 10S من ريدمى ، بواسطة معالج مميز من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G95، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، يأتي إلى جانب خياران من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ويحتوى هاتف Redmi Note 10S ، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

 

ويمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10S، بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، ويتوفر في ثلاثة خيارات لونية هي: الأزرق والرمادي والأبيض، مقابل سعر 230 دولار أي ما يعادل حوالى 3600 جنيه مصري.

 

هاتف Redmi Note 10S هواتف ريدمي سعر Redmi Note 10S هواتف رائدة ريدمى

موضوعات متعلقة

هاتف ريدمي Note 10S..مواصفات وتفاصيل

تسريبات تكشف السعر والمواصفات الخارقة لهاتف الألعاب القادم من ريدمى

ببطارية 5000 ملل أمبير وسعر مناسب.. ريدمي تكشف عن هاتف جديد بمواصفات خارقة

ترشيحاتنا

حمو بيكا: أنا مش مطرب ومبزعلش لما حد يقول عليا كدة

ارتدى ملابسه الخاصة.. أحمد علي يكشف كواليس تحضيره لشخصية الشهيد محمد وحيد

مرتضى منصور يتهم لجنة الزمالك بإهدار 8 ملايين جنيه

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

علامات ليلة القدر كاملة صحيحة.. كم شاهدت منها بين الأمس واليوم؟

لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر والسعودية وعمان| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

أحدث توقعات سقوط الصاروخ الصيني .. 11 دولة في خطر بينها إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ