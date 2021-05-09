تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمى لهاتف Redmi Note 10S الخارق من ريدمى

كشفت تسريبات أن شركة ريدمى، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى الصينية، تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Redmi Note 10S فى الأسواق العالمية فى 13 مايو المقبل حيث كان قد تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، كما جاء الهاتف بإمكانات رائعة تنافس هواتف أوبو وهواتف سامسونج للفئة المتوسطة.

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هاتف Redmi Note 10S تم تسريب مواصفاته الأساسية الخاصة بالإطلاق العالمى على موقع أمازون حيث سيأتى بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض+ FHD ، مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف Redmi Note 10S من ريدمى كاميرا خلفية رباعية، الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل ، ومستشعرى للعمق والتكبير ، وكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل، كما سيأتى مع تصنيف IP53 لمقاومة الغبار والماء.

وسيعمل هاتف Redmi Note 10S من ريدمى ، بواسطة معالج مميز من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G95، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، يأتي إلى جانب خياران من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى هاتف Redmi Note 10S ، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

ويمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10S، بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، ويتوفر في ثلاثة خيارات لونية هي: الأزرق والرمادي والأبيض، مقابل سعر 230 دولار أي ما يعادل حوالى 3600 جنيه مصري.