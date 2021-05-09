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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة كابول الحلقة 26 .. فتحى عبد الوهاب يذيع لقاءه مع طارق لطفى

طارق لطفى
طارق لطفى

شهدت الحلقة 26  من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ، ومنها قيام طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” ، بإذاعة حلقته مع رمزى “ طارق لطفى ” .

إما منال فقد بدأت فى خطتها التى أتفقت مع الامن المصرى عليها ، لمحاولة معرفة مكان رمزى والذهاب له . 

ورفضت رئيسة القناه “ كارولين خليل “ الفكرة المقدمة من جورية ” إيناس كامل " لبرنامج جديد ، وأقترحت عليها الذهاب للصعيد لعمل حلقة عن الفتنة الطائفية .

أحداث الحلقة السابقة : 

شهدت الحلقة السابقة  من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ومنها تهديد طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” لزوجة رمزى فى حال عدم ظهورها معه فى البرنامج ، الا انها أكدت له انها سوف تبلغ الضابط عادل “ خالد الصاوى ” فى حال تنفيذه التهديد . 

 

أما الضابط عادل “ خالد الصاوى ”  فقد رفض ان يقوم ببيع عمارة السيدة زينب الى طارق كساب وإعلن تمسكه بيها . 

القاهرة كابول الحلقة 25.. خالد الصاوى يرفض بيع عمارة السيدة زينب

ملخص الحلقات 23.. خالد الصاوي يكشف مهمة حنان مطاوع في القاهرة كابول.. ورامز أمير يرفض أبوة يحيى الفخراني في نجيب زاهي زركش

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

 

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

 

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

 

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

طارق لطفي خالد الصاوي شيرين فتحي عبد الوهاب نبيل الحلفاوي إيناس كامل القاهرة كابول عبد الرحيم كمال مسلسل القاهرة كابول كارولين خليل الحلقة 26 القاهرة كابول الحلقة 2

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