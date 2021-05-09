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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 1.22 مليار جنيه.. الممشى السياحي بـ أسوان الجديدة واجهة حضارية على صفحة نهر النيل

الممشى السياحي بمدينة
الممشى السياحي بمدينة أسوان الجديدة

تلقي صدى البلد الضوء على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالبر الغربى بمحافظة أسوان، وأبرزها مشروع الممشى السياحي بمدينة أسوان الجديدة.

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المشروع التنموي الجديديتم تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان بتكلفة إستثمارية تصل لمليار و22 مليون جنيه، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 750 عاملاً وفنياً ومهندساً، وتضم منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين، كما يضم المشروع الحديقة النيلية والبازارات النوبية، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى، علاوة على أن مشروع شريط النهر يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بمرافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، هذا المشروع الحيوى الذى يقع فى أرقى مجتمع عمرانى وإجتماعى وإقتصادى وهى مدينة أسوان الجديدة التى تقع على بعد 10 كم عن المدينة القديمة ومستهدف أن تضم 70 ألف نسمة وتستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها وذلك ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى بإجمالى 4020 وحدة سكنية فى مرحلتها الأولى لتكون إضافة هامة لتحقيق الإمتداد العمرانى المطلوب وتخفيف الضغظ والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة ، كما أنها ستضم مستشفى تقام على مساحة ٣ ألاف م٢ ويسع ١٥٨ سرير وتم إنهاءه بنسبة ٥٠ %.

وتتميز مدينة أسوان الجديدة بالممشى السياحي الجديد على الشريط النهرى ليكون بمثابة إطلالة ساحرة على النيل من الجهة الغربية، حيث يعد مدخل المدينة هو كوبرى أسوان المعلق المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى.

من جانبه أشار المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إلى أن الشركة المانحة لشهادات "الأيزو" العالمية "شركة QCS" أوصت بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "الأيزو 45001"، وشهادة "الأيزو 9001" فى مجالى الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مدينة اسوان الجديدة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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