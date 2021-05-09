صحة النواب تناقش أزمة تكليف خريجي صيدلة دفعتي 2018/2019.. اليوم

تشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مناقشة طلبات الإحاطة حول أزمة تكليف خريجي كلية الصيادلة دفعتي 2018/2019.

وجاءت طلبات الإحاطة، نظرا لكون التكليف لم يشمل اعداد كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتم تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

وتقدم بطلبات الإحاطة كلا من النواب محمد الوحش ،محمود أبو الخير ،ايرين سعيد ، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان ، مي رشدي، هالة أبو السعد ، شيرين القشاش ، محمود الشامي،عمرو درويش ،منى عبد العاطي،محمد اسماعيل ،احمد فتحي ، محمود مشعل ، مروة هاشم ،عفاف زهران ، نجلاء باخوم ، سناء حسان ،محمد لبيب ، غادة قنديل ، حازم عويان ،نشأت فؤاد ،محمد الصمودي ،على احمد على، ولاء عبد الفتاح ، سليمان وهدان ،السيد الخضر،محمد الرفاعي ، عبد الباقي تركيا ، محمود البرعي،على بدر، اشرف الشبراوى ،ضياء الدين داود.