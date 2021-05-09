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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الشهيد أحمد شوشة: الاختيار2 أظهر للعالم أن مصر تمتلك شبابا لا يهمهم أرواحهم

صدى البلد

قال النائب حافظ شوشة، والد الشهيد أحمد شوشة، إن مسلسل الاختيار 2  عمل درامي مشرف لكل مصر وليس لأهالي الشهداء فقط.

وتابع شوشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" هذا العمل أظهر للعالم أن مصر تمتلك شبابا لا يهمهم أرواحهم ولا حياتهم طالما كان ذلك فداء لبلدهم".

وأوضح،  أن الجنود الذين نجوا من تلك المعركة حكوا له ما حدث بالتفصيل، وما أقدم عليه نجله، مشيرا إلي أنه لم يخاف وكشف عن هويته للإرهابين وأنه ضابط، رغم معرفته بأنهم يبحثون عن الضباط فقط لقتهلم، وذلك قبل أن يطلقوا الرصاص عليه.

وأشار إلي أنه لم يستطع أن يشاهد حلقة الأمس من مسلسل "الاختيار2"، التي عرضت مشاهد استشهاد نجله، متابعا:"نزلت من البيت إمبارح بعد الفطار، ورجعت الساعة 2 بالليل، وأقسم بالله العظيم مكنت عارف أنا رايح فين ولا جاي منين، كنت ماشي في الشارع مش شايف قدامي، لأني متخيل أن الحادثة بتاع أحمد بتحصل دلوقتي".

مسلسل الاختيار الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة قناة إكسترا نيوز

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