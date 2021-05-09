محمد إمام يشوق جمهوره لـ مسلسل النمر: آخر 4 حلقات كوم تاني

شوق الفنان محمد إمام، جمهوره للحلقة القادمة من مسلسل النمر، ونشر صورة له مع نيرمين الفقي من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد امام "🔥🔥 #فرح_النمر_وشمس 🔥🔥

المسلسل كله كوم و آخر ٤ حلقات كوم تاني ❌

{ #جدع_اللي_هيطلع_حي }

#النمر 🥷🏼 #محمد_امام "

مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.