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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا - سوهاج

حادث انقلاب سياره
حادث انقلاب سياره ميكروباص

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سوهاج الصحراوى الشرقى، عن إصابة 20 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى قنا العام.

 

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا-سوهاج الصحراوى الشرقى، نتج عنه إصابة ٢٠ شخصا.

 

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تبين إصابة كل من: بدري ابراهيم محمد 45 عاماً، اشتباه كسر بالساق، أحمد عبد الرسول أحمد علي 31 عاماً، تهتك بالذراع الأيسر،  بدر عويس بدري 15 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و شقيقيه سيد 10 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة، و عبد الرحمن ٤ أعوام، جرح بفروة الرأس.


و إصابة كل من: عوده جمعه محمد 34 عاماً، بجروح و كدمات بالذراع اليسرى، عويس بدري ابراهيم 35 عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود محمد بلال، عامين، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد بلال صديق 34 عاما، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، سيد عبد الكريم صابر 25 عاما، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

 

و إصابة كل من: محمد منصور سعد 29 عاماً، كدمة بالصدر، وشقيقته منى 21 عاماً، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، عبد الرحمن أحمد عبد الصبور 15 عاماً، كدمات متفرقة بالجسم، أحمد حسن أحمد 32 عاما، جرح بالرأس، أميره عبد الحميد حسين 36 عاما، جرح متهتك بالساعد الأيسر، وشقيقتها حنان 35 عاما، اشتباه كسر بالذراع اليمنى.

 

و إصابة كل من: أسماء عبد الفتاح سيد 34 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، زينب عبد الكريم صابر 14 عاما، جرح قطعى بالجبهة، و شقيقها حسن ٦ أعوام، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و هشام محمد عمر 11عاما، بجرح قطعي بالرأس.

 

و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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