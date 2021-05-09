إجراءات حاسمة ضدهم.. كلية الشريعة بالأزهر ترصد تعليقات مسيئة لرئيس الجامعة عبر "فيس بوك"

أعلنت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن رصد عدد من التعليقات السلبية والمسيئة على صفتحها الرسمية على “فيس بوك”، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم حيال الطلاب المتورطين في هذه التعليقات.





ونشرت الكلية عبر صفحتها على “فيس بوك: ”بمناسبة إعلان النتائج للطلاب؛ فقد رصدت الكلية جميع التعليقات التي كُتبت من البعض، والتي تتضمن تجاوزات لا تليق بطلاب العلم، وسيتم إحالة جميع الطلاب الذين تجاوزوا في حق الكلية إلى رئيس الجامعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضافت: “وتهيب الكلية بأبنائها ممن لديهم تظلم من التقديرات؛ تقديم تظلم وفقا للقانون، ليتم فحصه، واتخاذ اللازم، علما بأن الكلية بتاريخها العريق وماضيها وحاضرها، لن تغض الطرف عن تلك التجاوزات”.



غرف عزل بكل كلية أثناء امتحانات نهاية العام



اجتمعت لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر، أمس، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة؛ لمناقشة الأحداث الجارية.



وقررت اللجنة، تخصيص غرف عزل بكل كلية، للحالات التي قد يشتبه بها، مع حضور أطباء الإدارات الطبية في لجان الامتحانات، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بأمانة الجامعة؛ لمتابعة سير الامتحانات.



ووجهت اللجنة، العمداء، بسرعة إعلان جداول الامتحانات، على أن تبدأ الامتحانات في الأسبوع الأول من يونيو، بكليات الجامعة ومعاهدها.



وشددت على أن يراعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن تكون أسئلة الامتحانات، مما تم شرحه فقط، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اللجان والكنترولات.



وأكدت ضرورة تأمين الكنترولات وتعقيمها، وتطبيق الرأفة في التصحيح، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، وتهيئة المناخ الملائم لها، وتطبيق التدابير الوقائية.